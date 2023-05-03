Артета: «Арсеналу» не хватило более сильного тренера в матче с «Манчестер Сити»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о крупном поражении от «Манчестер Сити». Матч состоялся на прошлой неделе и завершился со счетом 4:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

«В том матче «Арсеналу» не хватило более сильного тренера. Соперник провел великолепный поединок. А мы не соответствовали уровню. Не могу винить своих футболистов», - передает слова испанского специалиста MEN.

Накануне «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Челси» со счетом 3:1. Лондонцы лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на два балла.