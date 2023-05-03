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Чилуэлл: «Челси» в глубокой яме»

03 Мая 2023 • 09:24 Комментировать

Защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Сейчас «Челси» в глубокой яме. Нам нужно сплотиться, чтобы выбраться из нее. Мы слышим много критики, но держимся вместе и продолжаем работать. Болельщики по-прежнему поддерживают нас, поэтому нам нужно сделать это ради них», - передает слова защитника пресс-служба «пенсионеров».

Напомним, что «Челси» потерпел шесть поражений подряд.

После 33 матчей лондонский клуб набрал 39 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бен Чилуэлл
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