Чилуэлл: «Челси» в глубокой яме»

Защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Сейчас «Челси» в глубокой яме. Нам нужно сплотиться, чтобы выбраться из нее. Мы слышим много критики, но держимся вместе и продолжаем работать. Болельщики по-прежнему поддерживают нас, поэтому нам нужно сделать это ради них», - передает слова защитника пресс-служба «пенсионеров».

Напомним, что «Челси» потерпел шесть поражений подряд.

После 33 матчей лондонский клуб набрал 39 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.