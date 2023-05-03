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«Реал» и топ-клубы АПЛ хотят купить аргентинского нападающего

03 Мая 2023 • 09:18 Комментировать

Форвард сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур, в услугах игрока заинтересованы сразу пять топ-клубов. Речь идет о мадридском «Реале», «МЮ», «Тоттенхэме», «Челси» и «Арсенале».

Лаутаро связан трудовыми обязательствами с «нерадзурри» до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Мартинес принял участие в 32 поединках, записав на свой счет 17 забитых мячей (один – с пенальти) и три голевые передачи.

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