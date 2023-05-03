Холанн ответил на предложение «Манчестер Сити»

Руководство «Манчестер Сити» предложило норвежскому бомбардиру Эрлингу Холанну новое трудовое соглашение. Как стало известно журналистам Tribal Football, скандинав не принял условия «горожан».

Клуб из Манчестера хотел улучшить финансовую составляющую соглашения, исключив опцию выкупа. Со следующего сезона будет доступна клаузула Эрлинга в размере 200 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2027 года.

«Сити» хотел обезопасить себя от возможного ухода Холанна, однако игрок отверг предложение.

Форвард пополнил ряды «горожан» летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии он провел 30 матчей и забил 34 гола.

«Манчестер Сити» принял важное решение по Холанну