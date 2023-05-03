«Челси» покупает новичка за 20 миллионов евро

Хавбек «Индепендьенте дель Валье» Кендри Паэс продолжит карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы игрока станет лондонский «Челси».

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. После подписания трудового договора с «пенсионерами» игрок останется в своей нынешней команде еще на два сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Эквадора Кендри провел четыре поединка и отметился одним забитым мячом.

После 33 сыгранных матчей «Челси» набрал 39 баллов и располагается лишь на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.