«Тоттенхэм» может возглавить известный испанский тренер

Наставник леверкузенского «Байера Хави Алонсо может трудоустроиться в Английской премьер-лиге. Согласно сведениям журналистов De Telegraaf, испанский тренер может получить работу в Лондоне. В услугах Алонсо заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Хаби занимает пост главного тренера леверкузенского коллектива с осени прошлого года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2023/2024.

Напомним, что недавно с поста главного тренера «Тоттенхэма» был уволен итальянец Антонио Конте.

После 34 туров Премьер-лиги «шпоры» набрали 54 балла и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.