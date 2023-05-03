«Ливерпуль» потерял звёздного полузащитника до конца сезона

Испанский хавбек Тьяго Алькантара, выступающий за «Ливерпуль», больше не появится на поле в нынешнем сезоне. Согласно информации инсайдера Пол Джойса, 32-летний полузащитник выбыл из строя из-за повреждения бедра. В ближайшее время он перенесет хирургическое вмешательство.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Тьяго принял участие в 18 поединках, в которых получил две желтые карточки.

Алькантара выступает за «Ливерпуль» с сентября 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между испанцем и мерсисайдцами рассчитан до завершения сезона-2023/2024.