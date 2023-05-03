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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гарначо высказался о возвращении на поле

03 Мая 2023 • 07:47 Комментировать

Талантливый форвард «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, недавно продливший контракт до 2028 года, заявил, что с нетерпением ждет возвращения на поле.

«Очень хочу вернуться в игру. Хочу снова выйти на поле «Олд Траффорд» и услышать, как фанаты скандируют мое имя. Когда это случится? Я уже тренируюсь, поэтому нужно немного подождать», - передает слова аргентинского нападающего пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, что Гарначо получил травму в поединке 27-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (0:0).

В текущем сезоне Алехандро провел 29 матчей за манкунианцев, в которых отметился четырьмя забитыми мячам и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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