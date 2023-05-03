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Фердинанд сделал выбор между Руни и Кейном

03 Мая 2023 • 07:41 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сделал выбор между своим экс-одноклубником Уэйном Руни и нападающим лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

«Руни вел команду за собой. Он мог изменить темп матча, на что не каждый игрок способен. Это отличает его от Кейна. Гарри играет за команду, в которой он не побеждает и не сможет победить.

Я выберу Руни в любой день недели. Он выигрывал трофеи год за годом», - приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.

Напомним, что Руни завершил карьеру игрока и стал тренером. Кейн в настоящий момент является футболистом «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Рио Фердинанд Гарри Кейн
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