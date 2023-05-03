Месси или Холанн: Гвардиола рассказал, кто круче

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел параллель между нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси и форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

«Никто не сравнится с Месси. Но в плане забитых мячей Эрлинг уже смог выйти на его уровень. При этом Лионель – самый совершенный футболист с точки зрения видения поля, дриблинга, умения отдать пас и других вещей. Надеюсь, что в будущем Холанн сможет подобраться к нему в этом плане», - передает слова испанского специалиста ESPN.

В текущем сезоне АПЛ Холанн провел 30 матчей, в которых забил 34 гола и сделал семь ассистов. На счету Месси 15 голов и 15 результативных передач в 28 играх Лиги 1.

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