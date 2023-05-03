«Лидс» установил новый абсолютный антирекорд АПЛ

Двадцать один мяч пропустил в апреле «Лидс» в матчах АПЛ, что стало новым антирекордом лиги, в нынешнем формате существующей с 1992 года. Эти пропущенные голы пришлись на семь игр - 1:4 с «Арсеналом», 2:1 с «Ноттингем Форест», 1:5 с «Кристал Пэлас» и 1:6 с «Ливерпулем», 1:2 с «Фулхэмом», 1:1 с «Лестером», и, наконец, 1:4 с «Борнмутом».

Как оказалось, столь много в течение календарного месяца не пропускала еще ни одна команда АПЛ. В последний раз в английском футболе такое имело место в 1986 году с «Ньюкаслом» - также 21 пропущенный мяч, причем, что интересно, также в апреле.

В следующем туре «павлины» сыграют с «Манчестер Сити».