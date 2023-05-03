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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» впервые за 18 лет провёл сезон без поражений в лондонских дерби

03 Мая 2023 • 00:17 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
07.05 18:30

Лондонский «Арсенал» в текущем сезоне ни разу не проиграл лондонским командам в рамках АПЛ. Фактом делится Opta Sports. В последний раз такое с «канонирами» случалось в сезоне-2004/05.

Помимо этого, победа над «Челси» минувшим вечером стала для «канониров» 150-й в лондонских дерби в АПЛ – это является рекордом Английской премьер-лиги.

Напомним, что «канониры» умудрились оба раза обыграть своих главных конкурентов из «большой шестёрки» в АПЛ – «Челси» (1:0, 3:1) и «Тоттенхэм» (3:1, 2:0). А также одержали по две победы над «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас». По четыре очка «канониры» заработали на встречах с «Вест Хэмом» и «Брентфордом».

Больше до окончания текущего сезона «Арсенал» не встретится с лондонским клубом.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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