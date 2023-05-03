Жезус ни разу не проиграл в 55 матчах АПЛ, в которых забивал

Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус сегодня обновил своё уникальное достижение – его команда не проигрывала на протяжении 55 встреч в рамках АПЛ, в которых этот бразильский форвард забивал. В эти 55 матчей входят 50 побед и пять ничьих, рапортует Opta Sports.

Вот и минувшим вечером «Арсенал» уверенно обыграл «Челси» - 3:1. Жезус оформил третий гол «Арсенала» к 35-й минуте, первый и второй гол «канониров» в матче на свой счёт записал капитан клуба Мартин Эдегор.

Таким образом, Жезус обошел Джеймса Милнера, у которого 54 матча с голами и без поражений.

До «Арсенала» бразилец являлся форвардом «Манчестер Сити».