«Арсенал» прервал четырёхматчевую серию без побед, клуб как минимум на сутки возглавил АПЛ

Лондонский «Арсенал» минувшим вечером порадовал своих болельщиков после четырёх провальных игр, в которых, возможно, решилась судьба чемпионского титула. «Канониры» с уверенным счётом обыграли «Челси» - 3:1. Помогли дубль Мартина Эдегора и гол Габриэла Жезуса. У гостей отличился Нони Мадуэке.

Напомним, что в последний раз до сегодняшнего дня «Арсенал» побеждал 1 апреля – тогда «канониры» дома разгромили «Лидс». С тех пор подопечные Микеля Артеты сыграли в три ничьих подряд – с «Ливерпулем» (2:2), «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3). Апофеозом стало разгромное поражение от прямого конкурента в лице «Манчестер Сити», которое «канониры» потерпели на прошлой неделе в гостях – 1:4.

На данный момент у «Арсенала» 78 очков в турнирной таблице АПЛ и как минимум на сутки «канониры» обходят «Манчестер Сити» с 76 очками. Правда, у «горожан» теперь две игры в запасе.

О том, как проходило сегодняшнее лондонское дерби, читайте в нашем материале.