Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом в мире

02 Мая 2023 • 23:29 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Халидж
08.05 19:00

Звезда «Аль-Насра», португальский форвард Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом во всём мире. Рейтингом делится авторитетное издание Forbes.

Так, за последние 12 календарных месяцев Роналду смог заработать почти 124 млн евро. Почти 42 млн португалец заработал в «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Насрае», а 82 млн он заработал благодаря спонсорским и рекламным контрактам.

Лионель Месси, прошлогодний лидер рейтинга заработал несколько меньше – 118 млн евро. Третье место – у еще одного игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе, его заработок составил 109 млн.

Роналду был жёстко высмеян экс-игроком «Аль-Насра»

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ХАЛИДЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Челси Челси
3
1
1.78 3.85 4.60
Видео
03.05.23 в 22:00
Ливерпуль Ливерпуль
Фулхэм Фулхэм
1.37 5.40 8.00
Видео
03.05.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм Вест Хэм
1.27 6.40 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Мая
00:39 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард – первый за 35 лет тренер-англичанин, проигравший в 10 матчах кряду
00:29 · Англия. Премьер-лига
Бразильцы в этом сезоне АПЛ забили 82 гола, это рекорд в лиге для игроков из Бразилии
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» впервые за 18 лет провёл сезон без поражений в лондонских дерби
00:11 · Англия. Премьер-лига
Жезус ни разу не проиграл в 55 матчах АПЛ, в которых забивал
00:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» прервал четырёхматчевую серию без побед, клуб как минимум на сутки возглавил АПЛ
02 Мая
23:45 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги назвал проблемную позицию «Вулверхэмптона»
23:34 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке оформил первый гол за «Челси»
23:29 · Англия. Премьер-лига
Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом в мире
23:10 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард «гордится быть тренером «Челси»
23:03 · Англия. Премьер-лига
Эдегор близок к повтору голевого достижения Фабрегаса
22:43 · Англия. Премьер-лига
Крис Саттон: «Челси» перестал быть командой»
22:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» громит «Челси» после первого получаса игры
22:35 · Англия. Премьер-лига
Эдегор оформил свыше 20 голевых действий в сезоне АПЛ
22:24 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл: «Мы не можем сдаться»
21:39 · Англия. Премьер-лига
Футбольная ассоциация Англии обвинила Клоппа в ненадлежащем поведении
Все новости
Рекомендуем