Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом в мире

Звезда «Аль-Насра», португальский форвард Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом во всём мире. Рейтингом делится авторитетное издание Forbes.

Так, за последние 12 календарных месяцев Роналду смог заработать почти 124 млн евро. Почти 42 млн португалец заработал в «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Насрае», а 82 млн он заработал благодаря спонсорским и рекламным контрактам.

Лионель Месси, прошлогодний лидер рейтинга заработал несколько меньше – 118 млн евро. Третье место – у еще одного игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе, его заработок составил 109 млн.

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