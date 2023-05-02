Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коулмэн рискует больше никогда не сыграть за «Эвертон» слухи

02 Мая 2023 • 21:00 Комментировать
Брайтон
...
Эвертон
06.05 17:00

Ветеран «Эвертона» Шеймус Коулмэн рискует больше никогда в карьере не сыграть за «ирисок». Об этом сообщает Football Insider.

Всё дело в том, что во вчерашней игре «Эвертона» против «Лестера» ирландец получил тяжелую травму колена в конце первого тайма. Характер травмы до сих пор неизвестен – врачи ливерпульского клуба ждут, когда у футболиста спадёт отёк. Однако выглядит повреждение, по версии источника, очень удручающе.

Осложняет ситуацию то, что у Коулмэна в конце текущего сезона завершается его контракт с «ирисками». А новое соглашение стороны пока не подписали.

В свои 34 года ирландец является ветераном «Эвертона», он выступает за эту команду с 2009 года.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шеймус Коулмэн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.05.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
Челси Челси
1.78 3.85 4.60
Видео
03.05.23 в 22:00
Ливерпуль Ливерпуль
Фулхэм Фулхэм
1.37 5.40 8.00
Видео
03.05.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм Вест Хэм
1.27 6.40 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
21:39 · Англия. Премьер-лига
Футбольная ассоциация Англии обвинила Клоппа в ненадлежащем поведении
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Вест Хэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 3 мая 2023
21:08 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» начнёт матч с «Челси» без Парти и Мартинелли
21:04 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Фулхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 3 мая 2023
21:00 · Англия. Премьер-лига
Коулмэн рискует больше никогда не сыграть за «Эвертон» слухи
20:51 · Англия. Премьер-лига
В «Фулхэме» хотят заполучить Джеймса на постоянной основе слухи
20:43 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько денег Эллардайс заработает, если сохранит «Лидс» в АПЛ
20:42 · Англия. Премьер-лига
Глеб считает, что «Арсенал» по-прежнему может стать чемпионом Англии 1
20:33 · Англия. Премьер-лига
В «Астон Вилле» уверены в подписании Абрахама слухи
20:16 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» изучает возможную стоимость покупки Угарте
20:08 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «В «Арсенале» Фернандешу уже поставили бы памятник»
19:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, почему Гарначо заслужил новый контракт
18:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» угостит фанатов хот-догами на матче женской команды
18:17 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» надолго потерял двух футболистов после игры с «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем