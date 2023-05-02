Ветеран «Эвертона» Шеймус Коулмэн рискует больше никогда в карьере не сыграть за «ирисок». Об этом сообщает Football Insider.

Всё дело в том, что во вчерашней игре «Эвертона» против «Лестера» ирландец получил тяжелую травму колена в конце первого тайма. Характер травмы до сих пор неизвестен – врачи ливерпульского клуба ждут, когда у футболиста спадёт отёк. Однако выглядит повреждение, по версии источника, очень удручающе.

Осложняет ситуацию то, что у Коулмэна в конце текущего сезона завершается его контракт с «ирисками». А новое соглашение стороны пока не подписали.

В свои 34 года ирландец является ветераном «Эвертона», он выступает за эту команду с 2009 года.