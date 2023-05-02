Стало известно, сколько денег Эллардайс заработает, если сохранит «Лидс» в АПЛ

В ближайшее время «Лидс» должен объявить о назначении Сэма Эллардайса на должность главного тренера команды. В случае сохранения прописки в Премьер-лиге, клуб заплатит 68-летнему специалисту более 3 миллионов фунтов (3,4 миллиона евро). Об этом на своих страницах рассказывает The Times.

Сэм Эллардайс находится без работы почти два года. По завершению сезона 2020/2021 Большой Сэм покинул «Вест Бромвич».

На текущий момент «Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Павлины» не находятся в зоне вылета только по дополнительным показателям.