В бирмингемской «Астон Вилле» этим летом решительно настроены на подписание форварда «Ромы» Тэмми Абрахама. Об этом сообщает 90min.

Всё дело в том, что Абрахам уже был игроком «вилланов» - несколько лет назад он помог бирмингемцам своей отличной игрой выйти в Премьер-лигу. «Ведут» игрока боссы «Астон Виллы» ещё с февраля, общаясь с его представителями.

Напомним, что в следующем сезоне клуб Унаи Эмери может выступить в еврокубках. На данный момент «Астон Вилла» идёт на седьмом месте с 54 очками в активе.

Всего в текущем сезоне у англичанина девять забитых голов за римлян во всех турнирах, а также семь голевых передач.

Ранее мы сообщали об интересе к Абрахаму со стороны лондонского «Арсенала».