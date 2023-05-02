В бирмингемской «Астон Вилле» этим летом решительно настроены на подписание форварда «Ромы» Тэмми Абрахама. Об этом сообщает 90min.
Всё дело в том, что Абрахам уже был игроком «вилланов» - несколько лет назад он помог бирмингемцам своей отличной игрой выйти в Премьер-лигу. «Ведут» игрока боссы «Астон Виллы» ещё с февраля, общаясь с его представителями.
Напомним, что в следующем сезоне клуб Унаи Эмери может выступить в еврокубках. На данный момент «Астон Вилла» идёт на седьмом месте с 54 очками в активе.
Всего в текущем сезоне у англичанина девять забитых голов за римлян во всех турнирах, а также семь голевых передач.
Ранее мы сообщали об интересе к Абрахаму со стороны лондонского «Арсенала».
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