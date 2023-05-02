«Ливерпуль» изучает возможную стоимость покупки Угарте

Руководство «Ливерпуля» намерено оформить трансфер полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мануэля Угарте.

По информации журналиста Родриго Романо, «мерсисайдцы» изучают стоимость возможного подписания хавбека. Отметим, что контракт Угарте со «Спортингом» действует до июня 2026 года, а сумма отступных за футболиста составляет 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний уругваец провёл в составе португальского клуба 44 матча в рамках всех состязаний, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мануэля Угарте в 25 миллионов евро.