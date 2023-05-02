«Челси» угостит фанатов хот-догами на матче женской команды

Матч женской Суперлиги между командами «Челси» и «Ливерпуля» должен был состояться в январе. Из-за подмороженного поля игра была прервана уже спустя шесть минут после стартового свистка. Теперь женские «Челси» и «Ливерпуль» вернут должок календарю – их игра пройдёт в среду вечером.

Каждый фанат, который придёт на матч женских команд «Челси» и «Ливерпуля», получит бесплатный хот-дог. Клуб решил поощрить болельщиков после той истории со срывом январской игры из-за погоды.

«Челси» на семь очков отстаёт в турнирной таблице Суперлиги от «Манчестер Юнайтед». При этом лондонская команда провела на три игры меньше.