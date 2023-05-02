Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» надолго потерял двух футболистов после игры с «Манчестер Сити»

02 Мая 2023 • 18:17 Комментировать

Пресс-служба «Фулхэма» рассказала о травмах защитника Тима Рима и полузащитника Андреаса Перейры. Футболисты травмировались в воскресном матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

У Рима диагностировали перелом правой руки. 35-летний американец перенесёт операцию. Его возвращение в строй ожидается во время летней предсезонной подготовки.

Что касается Перейры, то у него выявили перелом лодыжки. Он тоже будет прооперирован. Возвращение в строй 27-летнего полузащитника ожидается ближе к концу года.

Напомним, что «Фулхэм» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:2. Команда Марку Силвы на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Андреас Перейра Тим Рим
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.05.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
Челси Челси
1.78 3.85 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
18:17 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» надолго потерял двух футболистов после игры с «Манчестер Сити»
17:28 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд спас от домогательств футболистку «Астон Виллы»
16:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал о состоянии де Брёйне
16:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола дал понять, какого игрока хочет купить «Манчестер Сити»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Малкома отреагировал на слухи об интересе «Арсенала»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал о кадровой ситуации в «Ливерпуля»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Матич: «В следующем сезоне «Челси» станет гораздо лучше»
15:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал инцидент с арбитром 3
15:40 · Россия. Премьер-лига
Глеб: Футболисты из РПЛ могут переезжать в Англию
15:30 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс пока не является приоритетной целью «Баварии» на позицию форварда
15:25 · Англия. Премьер-лига
Павар вчера провёл переговоры с «Баварией», игрок интересен «Челси» и «Барселоне»
15:13 · Англия. Премьер-лига
Из «Лидса» ушёл спортивный директор, на очереди тренер
14:51 · Англия. Премьер-лига
Пети нашёл слабое звено в «Арсенале»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Матич ожидает от «Манчестер Юнайтед» борьбы за титул
14:25 · Англия. Премьер-лига
Саа объяснил, почему не хочет видеть Неймара в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем