«Фулхэм» надолго потерял двух футболистов после игры с «Манчестер Сити»

Пресс-служба «Фулхэма» рассказала о травмах защитника Тима Рима и полузащитника Андреаса Перейры. Футболисты травмировались в воскресном матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

У Рима диагностировали перелом правой руки. 35-летний американец перенесёт операцию. Его возвращение в строй ожидается во время летней предсезонной подготовки.

Что касается Перейры, то у него выявили перелом лодыжки. Он тоже будет прооперирован. Возвращение в строй 27-летнего полузащитника ожидается ближе к концу года.

Напомним, что «Фулхэм» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:2. Команда Марку Силвы на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.