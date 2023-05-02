​Рэшфорд спас от домогательств футболистку «Астон Виллы»

Маркус Рэшфорд, нападающий «Манчестер Юнайтед», проявил себя как джентльмен. Как сообщает издание the Sun, он оказался в заведении, где в то же время отдыхала Алиша Леман, футболистка «Астон Виллы». В какой-то момент к девушке начали приставать некие индивиды, настойчивое внимание которых, очевидно, ее совершенно не радовало.

Заметив ее затруднительное положение, Рэшфорд нашел выход из положения - он пригласил Алишу и ее подруг в VIP-зону заведения, где они смогли спрятаться от внимания навязчивых и неприятных ухажеров. Надо заметить, что Леман считается одной из самых известных футболисток Англии - не столько за свои выступления, сколько за внешнюю смазливость.