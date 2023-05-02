Гвардиола рассказал о состоянии де Брёйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне пропустил воскресный матч Премьер-лиги против «Фулхэма». Клуб сообщал, что бельгийский футболист не полностью готов играть. В преддверии матча против «Вест Хэма» рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола сказал несколько слов о состоянии де Брёйне.

«Кевин начал двигаться, но он ещё не тренировался с командой. Через несколько часов у нас будет тренировка, посмотрим. Что касается Натана Аке, то вчера он тренировался, он чувствует себя хорошо», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Матч Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» стартует 3 мая в 22:00 по московскому времени.