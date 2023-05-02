Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал о состоянии де Брёйне

02 Мая 2023 • 16:56 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне пропустил воскресный матч Премьер-лиги против «Фулхэма». Клуб сообщал, что бельгийский футболист не полностью готов играть. В преддверии матча против «Вест Хэма» рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола сказал несколько слов о состоянии де Брёйне.

«Кевин начал двигаться, но он ещё не тренировался с командой. Через несколько часов у нас будет тренировка, посмотрим. Что касается Натана Аке, то вчера он тренировался, он чувствует себя хорошо», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Матч Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» стартует 3 мая в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Натан Аке Кевин де Брёйне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.05.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
Челси Челси
1.78 3.85 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
16:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал о состоянии де Брёйне
16:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола дал понять, какого игрока хочет купить «Манчестер Сити»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Малкома отреагировал на слухи об интересе «Арсенала»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал о кадровой ситуации в «Ливерпуля»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Матич: «В следующем сезоне «Челси» станет гораздо лучше»
15:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал инцидент с арбитром 3
15:40 · Россия. Премьер-лига
Глеб: Футболисты из РПЛ могут переезжать в Англию
15:30 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс пока не является приоритетной целью «Баварии» на позицию форварда
15:25 · Англия. Премьер-лига
Павар вчера провёл переговоры с «Баварией», игрок интересен «Челси» и «Барселоне»
15:13 · Англия. Премьер-лига
Из «Лидса» ушёл спортивный директор, на очереди тренер
14:51 · Англия. Премьер-лига
Пети нашёл слабое звено в «Арсенале»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Матич ожидает от «Манчестер Юнайтед» борьбы за титул
14:25 · Англия. Премьер-лига
Саа объяснил, почему не хочет видеть Неймара в «Манчестер Юнайтед»
14:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может подписать хавбека «Ювентуса»
14:11 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» оптимистичен в отношении трансфера звезды «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем