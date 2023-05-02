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Гвардиола дал понять, какого игрока хочет купить «Манчестер Сити»

02 Мая 2023 • 16:51 Комментировать

В среду вечером «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Вест Хэма». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола перед игрой получил вопрос о хавбеке лондонской команды Деклане Райсе.

«Райс? Мы говорим об исключительном футболисте», - сказал Гвардиола собравшимся журналистам.

Стоит сказать, что слухи давно связывают Райса с «Манчестер Сити». Кроме того, 24-летнего хавбека хотят видеть в своих рядах и другие гранды Премьер-лиги Англии.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Деклана Райса в 80 миллионов евро. Действующий контракт связывает игрока с «Вест Хэмом» до конца сезона 2023/2024.

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Манчестер Сити Вест Хэм Хосеп Гвардиола Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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