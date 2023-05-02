Из «Лидса» ушёл спортивный директор, на очереди тренер

«Лидс» на своём официальном сайте объявил о том, что Виктор Орта покинул должность спортивного директора клуба. 44-летний испанец занимал этот пост достаточно долго - с лета 2017 года.

Отмечается, что «Лидс» и Орта прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Владелец клуба отметил необходимость смены вектора развития.

Стоит сказать, что в ближайшие часы ожидается отставка Хави Грасии с должности главного тренера. Поговаривают, что принять «Лидс» на финише сезона может Сэм Эллардайс.

«Лидс» на текущий момент занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится рядом с зоной вылета.