Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Из «Лидса» ушёл спортивный директор, на очереди тренер

02 Мая 2023 • 15:13 Комментировать

«Лидс» на своём официальном сайте объявил о том, что Виктор Орта покинул должность спортивного директора клуба. 44-летний испанец занимал этот пост достаточно долго - с лета 2017 года.

Отмечается, что «Лидс» и Орта прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Владелец клуба отметил необходимость смены вектора развития.

Стоит сказать, что в ближайшие часы ожидается отставка Хави Грасии с должности главного тренера. Поговаривают, что принять «Лидс» на финише сезона может Сэм Эллардайс.

«Лидс» на текущий момент занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится рядом с зоной вылета.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Виктор Орта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.05.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
Челси Челси
1.78 3.85 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
15:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал инцидент с арбитром
15:40 · Россия. Премьер-лига
Глеб: Футболисты из РПЛ могут переезжать в Англию
15:30 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс пока не является приоритетной целью «Баварии» на позицию форварда
15:25 · Англия. Премьер-лига
Павар вчера провёл переговоры с «Баварией», игрок интересен «Челси» и «Барселоне»
15:13 · Англия. Премьер-лига
Из «Лидса» ушёл спортивный директор, на очереди тренер
14:51 · Англия. Премьер-лига
Пети нашёл слабое звено в «Арсенале»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Матич ожидает от «Манчестер Юнайтед» борьбы за титул
14:25 · Англия. Премьер-лига
Саа объяснил, почему не хочет видеть Неймара в «Манчестер Юнайтед»
14:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может подписать хавбека «Ювентуса»
14:11 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» оптимистичен в отношении трансфера звезды «Манчестер Сити»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Пименов высказался о возможном переходе Малкома в «Арсенал» 1
13:38 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Отставка Тухеля отразилась на игроках «Челси»
13:31 · Англия. Премьер-лига
Диего Коста может остаться без клуба
13:23 · Англия. Премьер-лига
Вингер сборной Италии стал целью «Челси»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс стал трансферной целью итальянского клуба
Все новости
Рекомендуем