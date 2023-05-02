Матич ожидает от «Манчестер Юнайтед» борьбы за титул

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич дал комментарий по поводу выступлений команды.

«Мне нравится, как тен Хаг хочет играть. Мне нравится, как играет «Манчестер Юнайтед». У них были взлёты и падения, что нормально, когда приходит новый тренер. Но я рад их прогрессу. Думаю, что в следующем сезоне они точно будут бороться за чемпионский титул», - сказал Матич Sky Sports.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в последний раз становился чемпионом Англии в сезоне 2012/2013, когда команду тренировал сэр Алекс Фергюсон.

Добавим, что Неманья Матич сейчас выступает за «Рому».