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Матич ожидает от «Манчестер Юнайтед» борьбы за титул

02 Мая 2023 • 14:41 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич дал комментарий по поводу выступлений команды.

«Мне нравится, как тен Хаг хочет играть. Мне нравится, как играет «Манчестер Юнайтед». У них были взлёты и падения, что нормально, когда приходит новый тренер. Но я рад их прогрессу. Думаю, что в следующем сезоне они точно будут бороться за чемпионский титул», - сказал Матич Sky Sports.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в последний раз становился чемпионом Англии в сезоне 2012/2013, когда команду тренировал сэр Алекс Фергюсон.

Добавим, что Неманья Матич сейчас выступает за «Рому».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Неманья Матич Эрик тен Хаг
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