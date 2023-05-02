Саа объяснил, почему не хочет видеть Неймара в «Манчестер Юнайтед»

Поговаривают, что в обозримом будущем звёздный Неймар может оказаться в Премьер-лиге. Бразильского форварда связывают в том числе в «Манчестер Юнайтед». Комментарий на этот счёт дал экс-игрок команды Луи Саа.

«Для Премьер-лиги было бы здорово, если бы Неймар играл в Англии, потому что это потрясающий игрок. Но я понимаю вопросы, которые могут возникать, когда вы думаете о трансфере Неймара. Я его большой фанат, но я не думаю, что в последние три-четыре года он оправдывал ожидания. Я бы не хотел видеть его в футболке Манчестер Юнайтед», учитывая преувеличенное внимание СМИ к такой супервезде. Структура команды очень важна, но иногда её можно разрушить», - сказал Саа Betfred.

Неймар может оказаться в АПЛ – у него есть три варианта