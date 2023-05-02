Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Саа объяснил, почему не хочет видеть Неймара в «Манчестер Юнайтед»

02 Мая 2023 • 14:25 Комментировать

Поговаривают, что в обозримом будущем звёздный Неймар может оказаться в Премьер-лиге. Бразильского форварда связывают в том числе в «Манчестер Юнайтед». Комментарий на этот счёт дал экс-игрок команды Луи Саа.

«Для Премьер-лиги было бы здорово, если бы Неймар играл в Англии, потому что это потрясающий игрок. Но я понимаю вопросы, которые могут возникать, когда вы думаете о трансфере Неймара. Я его большой фанат, но я не думаю, что в последние три-четыре года он оправдывал ожидания. Я бы не хотел видеть его в футболке Манчестер Юнайтед», учитывая преувеличенное внимание СМИ к такой супервезде. Структура команды очень важна, но иногда её можно разрушить», - сказал Саа Betfred.

Неймар может оказаться в АПЛ – у него есть три варианта

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар Луи Саа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.05.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
Челси Челси
1.78 3.85 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
14:51 · Англия. Премьер-лига
Пети нашёл слабое звено в «Арсенале»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Матич ожидает от «Манчестер Юнайтед» борьбы за титул
14:25 · Англия. Премьер-лига
Саа объяснил, почему не хочет видеть Неймара в «Манчестер Юнайтед»
14:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может подписать хавбека «Ювентуса»
14:11 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» оптимистичен в отношении трансфера звезды «Манчестер Сити»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Пименов высказался о возможном переходе Малкома в «Арсенал» 1
13:38 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Отставка Тухеля отразилась на игроках «Челси»
13:31 · Англия. Премьер-лига
Диего Коста может остаться без клуба
13:23 · Англия. Премьер-лига
Вингер сборной Италии стал целью «Челси»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс стал трансферной целью итальянского клуба
12:59 · Англия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Арсенал» - «Челси»
12:55 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Как остановить Холанна? Не думаю, что у кого-то есть ответ на этот вопрос»
12:50 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о матче «Арсенала» против «Челси»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил шансы «Челси» на чемпионство в следующем сезоне
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с окружением Вейги
Все новости
Рекомендуем