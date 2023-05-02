«ПСЖ» оптимистичен в отношении трансфера звезды «Манчестер Сити»

«ПСЖ» строит планы на летнюю трансферную кампанию. Французский клуб продолжают связывать с полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой. Как сообщает Fichajes, гранд Лиги 1 с оптимизмом смотрит на возможность трансфера 28-летнего португальского футболиста.

Отмечается, что «Манчестер Сити» будет готов продать Бернарду Силву ближайшим летом примерно за 90 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Бернарду провёл за «Манчестер Сити» 47 матчей. В них португалец забил пять голов и отдал семь голевых передач на партнёров.

Ранее сам Бернарду Силва говорил о желании принять новый вызов в другом клубе.