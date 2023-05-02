Хаверц: «Отставка Тухеля отразилась на игроках «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц поделился мнением о неудачном выступлении команды в нынешнем сезоне.

«В этом году для нас все пошло не так. Сезон начался относительно нормально. У нас появилось новое руководство, что стало большой переменой для «Челси». После этого в отставку отравили Томаса Тухеля, это отразилось на коллективе. Вы добиваетесь успеха с тренером, а его внезапно увольняют», - передает слова Хаверца таблоид Daily Mail.

В настоящий момент пост наставника «Челси» занимает Фрэнк Лэмпард. Под его руководством «синие» идут лишь 12-ми в чемпионате Англии.