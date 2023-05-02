Диего Коста может остаться без клуба

Испанский нападающий Диего Коста может остаться без работы. Согласно данным журналистов Daily Mail, «Вулверхэмптон», за который сейчас выступает форвард, подумывает о прекращении сотрудничества с форвардом. Если «волки» не предложат Косте новое трудовое соглашение, то летом 34-летний нападающий станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Диего провел 20 поединков, в которых забил всего один гол. Форвард получил три желтые карточки и один раз был удален.

После 34 туров чемпионата Англии «Вулверхэмптон» набрал 37 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.