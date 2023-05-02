Вингер сборной Италии стал целью «Челси»

Атакующий полузащитник сборной Италии и «Лидса» Вильфрид Ньонто может перебраться в другой английский коллектив - лондонский «Челси», рапортует Football Insider. Трансфер возможен грядущим летом.

Срок действующего трудового договора Ньонто с «павлинами» рассчитан до середины 2027 года. Вильфрид играет за «Лидс» с сентября прошлого года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Ньонто провел 20 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.

В составе сборной Италии он сыграл шесть поединков и отметился одним голом.