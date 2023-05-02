Тилеманс стал трансферной целью итальянского клуба

Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс, выступающий в Английской премьер-лиге за «Лестер», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Италии. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как отмечает источник, в подписании контракта с 25-летним футболистом заинтересована «Рома». Римский клуб может заполучить Тилеманса бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с «лисами» истекает по окончании сезона-2022/2023.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Тилеманс провел 27 матчей, забил три гола и отдал один ассист.