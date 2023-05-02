Титов дал прогноз на матч «Арсенал» - «Челси»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящем поединке между «Арсеналом» и «Челси» в чемпионате Англии.

«Канониры» обязаны обыгрывать «Челси», который уже практически бросил играть. «Арсенал» соберется и одержит уверенную победу - через тотал больше 1,5 мяча. Одним мячом хозяева не ограничатся», - приводятся слова Титова на страницах «РБ Спорта».

Лондонское дерби состоится на стадионе «Эмирейтс» сегодня, 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.