Артета высказался о матче «Арсенала» против «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поведал о настрое команды на предстоящий поединок против «Челси» в чемпионате Англии.

«Челси» приедет на «Эмирейтс» за победой. У этой команды отличный тренер. Мы, в свою очередь, хорошо готовы к матчу и хотим победить. Обеим командам есть, что доказывать. Стадион будет забит, поэтому «Арсенал» должен быть на высоте», - передает слова испанского специалиста клубная пресс-служба.

Матч между «Арсеналом» и «Челси» пройдет сегодня, 2 мая. В преддверии этого поединка «канониры» занимают вторую строчку, а «пенсионеры» располагаются на 12-м месте.