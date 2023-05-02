Артета оценил шансы «Челси» на чемпионство в следующем сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о шансах «Челси» побороться за чемпионский титул в следующем сезоне АПЛ.

«В следующем сезоне «Челси» будет способен на все что угодно. У них есть для этого все – игроки, инфраструктура и история. Способны ли они набрать 100 очков? Я не могу ответить», - передает слова испанского специалиста пресс-служба «канониров».

Сегодня, 2 мая, состоится поединок между «Арсеналом» и «Челси» в рамках очередного тура чемпионата Англии. В преддверии этого противостояния «канониры» занимают второе место, а «пенсионеры» располагаются на 12-й позиции.