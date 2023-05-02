Четыре суперклуба сразятся за Хвичу

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия пользуется спросом среди европейских топ-клубов. Согласно данным журналистов портала Goal.com, в трансфере грузинского футболиста заинтересованы сразу четыре гранда. В борьбе за вингера сойдутся мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «ПСЖ».

Кварацхелия пополнил ряды неаполитанского коллектива летом 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до окончания сезона-2026/2027. Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Хвича провел 28 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.