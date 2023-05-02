Топ-клубы АПЛ претендуют на футболиста «Милана»

Защитник Фикайо Томори, который выступает в чемпионате Италии за «Милан», имеет варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге, об этом рапортуют журналисты 90min.

Как информирует источник, в трансфере 25-летнего исполнителя заинтересованы три представителя АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл». Сам Томори не против вернуться на Туманный Альбион. Он считает, что это благоприятно отразится на его карьере в сборной Англии.

Фикайо – воспитанник лондонского «Челси». За «Милан» он выступает с 2021 года. Текущая трансферная стоимость защитника оценивается в 45 миллионов евро.