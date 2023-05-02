Каспер Шмейхель: «Чувствую, что моя история с «Лестером» не закончена»

Бывший вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель не исключил, что до конца карьеры может вернуться в команду, с которой выиграл Английскую премьер-лигу и Кубок Англии. Напомним, датчанин покинул «Кинг Пауэр Стэдиум» прошлым летом ради трансфера в «Ниццу», где сейчас недоволен своим положением.

«Не думаю, что моя глава в «Лестере» когда-нибудь подойдёт к концу. Я приехал в этот клуб молодым парнем, который нуждался в доме. Я хотел стать тем, кем стал, а не тем, кем хотели видеть меня другие. Клуб помог мне этого достичь. Сейчас я чувствую, что моя история с «Лестером» не закончена», – сказал Шмейхель в эфире Sky Sports.