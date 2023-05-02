«Манчестер Юнайтед» принял решение по Теллесу и Байи

В «Манчестер Юнайтед» грядущим летом вернутся защитники Алекс Теллес и Эрик Байи, которые сейчас выступают в аренде. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, пребывание игроков на «Олд Траффорд» будет непродолжительным. Клуб собирается отправить их еще в одну аренду.

В нынешнем сезоне Теллес выступает в чемпионате Испании за «Севилью». Он принял участие в 32 поединках во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.

В свою очередь Байи играет во французской Лиге 1 за «Марсель». Защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.