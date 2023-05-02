Почеттино нашёл новую звезду для «Челси»

Бывший рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино, который близок к договоренности с лондонским «Челси», определил трансферную цель «пенсионеров» на лето. Согласно данным Football Insider, аргентинский специалист хочет видеть на «Стэмфорд Бридж» сенегальского нападающего «Баварии» Садио Мане.

Ранее сообщалось, что мюнхенский гранд решил продать Мане из-за конфликтной ситуации с Лероем Сане. После вылета из Лиги чемпионов между футболистами произошел конфликт.

В нынешнем сезоне Садио принял участие в 35 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 12 забитых мячей и пять результативных передач.