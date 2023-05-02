Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино нашёл новую звезду для «Челси»

02 Мая 2023 • 10:11 Комментировать

Бывший рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино, который близок к договоренности с лондонским «Челси», определил трансферную цель «пенсионеров» на лето. Согласно данным Football Insider, аргентинский специалист хочет видеть на «Стэмфорд Бридж» сенегальского нападающего «Баварии» Садио Мане.

Ранее сообщалось, что мюнхенский гранд решил продать Мане из-за конфликтной ситуации с Лероем Сане. После вылета из Лиги чемпионов между футболистами произошел конфликт.

В нынешнем сезоне Садио принял участие в 35 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 12 забитых мячей и пять результативных передач.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Маурисио Почеттино Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.05.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
Челси Челси
1.78 3.85 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
10:30 · Англия. Премьер-лига
Гранат: «Арсенал» — фаворит в дерби с «Челси», сенсаций не жду
10:22 · Англия. Премьер-лига
Каспер Шмейхель: «Чувствую, что моя история с «Лестером» не закончена»
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Теллесу и Байи
10:15 · Англия. Премьер-лига
Балогун в конце сезона проведёт переговоры с «Арсеналом» по поводу своего будущего
10:11 · Англия. Премьер-лига
Почеттино нашёл новую звезду для «Челси»
10:10 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Меня обвиняли за слишком оборонительную игру с «Реалом», но это был единственный выход»
10:03 · Англия. Премьер-лига
Дин Смит: «Мы допустили много ненужных ошибок в матче с «Лестером»
09:28 · Англия. Премьер-лига
Артета обозначил главную трансферную цель «Арсенала»
09:23 · Англия. Премьер-лига
У Мане появился ещё один вариант в АПЛ
09:16 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко дал комментарий на дерби «Арсенал» - «Челси»
08:28 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард надеется, что Мудрик станет хорошим игроком для «Челси» на долгие годы
03:37 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва оценил нынешний уровень «Ливерпуля»
03:34 · Россия. Премьер-лига
​Гранат: «Манчестер Сити» - машина для побед»
03:20 · Англия. Премьер-лига
Гранды АПЛ не утратили интерес к Влаховичу, несмотря на спад результативности игрока слухи
03:08 · Англия. Премьер-лига
Названы условия, при которых Лукаку может остаться в «Интере»
Все новости
Рекомендуем