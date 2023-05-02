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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дин Смит: «Мы допустили много ненужных ошибок в матче с «Лестером»

02 Мая 2023 • 10:03 Комментировать
Фулхэм
...
Лестер
08.05 17:00

Тренер «Лестера» Дин Смит остался недоволен результатом вчерашнего матча с «Эвертоном» в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, поединок, который имел очень важное значение в борьбе за выживание закончился вничью 2:2.

«Предстоит разыграть ещё 12 очков, но я всё равно разочарован. В четырёх матчах, которые я провёл во главе «Лестера», второй тайм против «Эвертона» был худшим. Мы сделали большое количество ненужных ошибок. В любом случае, нам нужно поблагодарить наших фанатов за невероятную поддержку», – сказал Смит на пресс-конференции.

«Лестер» сумел выбраться из зоны вылета благодаря вчерашней ничье с «Эвертоном». Правда, команда Дина Смита опережает конкурентов за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Дин Смит
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