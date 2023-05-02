Дин Смит: «Мы допустили много ненужных ошибок в матче с «Лестером»

Тренер «Лестера» Дин Смит остался недоволен результатом вчерашнего матча с «Эвертоном» в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, поединок, который имел очень важное значение в борьбе за выживание закончился вничью 2:2.

«Предстоит разыграть ещё 12 очков, но я всё равно разочарован. В четырёх матчах, которые я провёл во главе «Лестера», второй тайм против «Эвертона» был худшим. Мы сделали большое количество ненужных ошибок. В любом случае, нам нужно поблагодарить наших фанатов за невероятную поддержку», – сказал Смит на пресс-конференции.

«Лестер» сумел выбраться из зоны вылета благодаря вчерашней ничье с «Эвертоном». Правда, команда Дина Смита опережает конкурентов за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных.