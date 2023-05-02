Артета обозначил главную трансферную цель «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета нацелен на подписание полузащитника сборной Англии и «Вест Хэма» Деклана Райса. Об этом рапортуют журналисты таблоида Mirror.

Испанский тренер собирается провести переговоры с хавбеком «молотобойцев» по завершении нынешнего сезона. Артета считает приобретение Райса приоритетной целью на грядущее лето.

Срок действующего контракта Деклана с «Вест Хэмом» рассчитан до середины следующего года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник сыграл 33 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.