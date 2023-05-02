У Мане появился ещё один вариант в АПЛ

Сенегальский форвард Садио Мане, выступающий в чемпионате Германии за мюнхенскую «Баварию», может вернуться в Англию. До переезда в Бундеслигу африканец защищал цвета «Ливерпуля».

Согласно сведениям инсайдера Экрема Конура, в услугах Мане заинтересован «Ньюкасл», который борется за попадание в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. «Сороки» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Садио пополнил ряды «Баварии» летом прошлого года, подписав контракт до три сезона. В текущем розыгрыше Бундеслиги Мане провел 22 поединка, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.