Павлюченко дал комментарий на дерби «Арсенал» - «Челси»

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между «Арсеналом» и «Челси» в рамках Английской премьер-лиги.

«Арсенал» обязан побеждать. На этот раз в соперниках у команды еще более проблемный «Челси». «Синим» в их нынешней форме за счастье будет даже сыграть вничью», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Лондонское дерби состоится в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги сегодня, 2 мая. Стартовый свисток на стадионе «Эмирейтс» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Перед этим матчем «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, а «Челси» располагается на 12-й строчке.