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«Манчестер Юнайтед» может купить звёздного форварда за 75 миллионов

02 Мая 2023 • 07:49 Комментировать (1)

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес может покинуть миланский «Интер» по завершении нынешнего сезона. Согласно данным журналистов Football Insider, южноамериканец может отправиться на Туманный Альбион.

Интерес к 25-летнему бомбардиру проявляет «Манчестер Юнайтед». Сумма потенциальной сделки составит порядка 75 миллионов евро. «Красные дьяволы» всерьез возьмутся за трансфер Лаутаро, если не смогут договориться с форвардом «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

В сезоне-2022/2023 Мартинес провел 47 матчей, отметившись 21 голом и семью ассистами. Его контракт с «нерадзурри» рассчитан до лета 2026 года.

В «Манчестер Юнайтед» назвали главную трансферную цель

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Лаутаро Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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02 Мая 2023 в 09:20
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