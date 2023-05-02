«Манчестер Юнайтед» может купить звёздного форварда за 75 миллионов

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес может покинуть миланский «Интер» по завершении нынешнего сезона. Согласно данным журналистов Football Insider, южноамериканец может отправиться на Туманный Альбион.

Интерес к 25-летнему бомбардиру проявляет «Манчестер Юнайтед». Сумма потенциальной сделки составит порядка 75 миллионов евро. «Красные дьяволы» всерьез возьмутся за трансфер Лаутаро, если не смогут договориться с форвардом «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

В сезоне-2022/2023 Мартинес провел 47 матчей, отметившись 21 голом и семью ассистами. Его контракт с «нерадзурри» рассчитан до лета 2026 года.

В «Манчестер Юнайтед» назвали главную трансферную цель