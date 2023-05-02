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Крис Саттон: «Дела «Эвертона» плохи»

02 Мая 2023 • 02:56 Комментировать
Лестер
2:2
Эвертон
окончен

Английский «Эвертон» снова не смог выиграть, команда не побеждает уже в семи матчах кряду, и это не очень хорошая новость в свете отчаянной борьбы за место в высшей лиге английского футбола. Бывший нападающий Крис Саттон не верит в то, что «Эвертон» сможет выйти из этого пике.

- Шон Дайч заявил, что команда чуть нервна, перед матчем, и я не думаю, что это стоило говорить вслух. Очевидно, что клуб испытывает большие проблемы, они не побеждают, они близки к вылету, и при этом строят новый стадион. Я знаю, что думают сейчас игроки, они хотят покинуть корабль, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

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