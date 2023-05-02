Каспер Шмейхель похвалил Пикфорда

«Лестер» не сумел переиграть «Эвертон» в матче чемпионата Англии, команды сыграли вничью со счетом 2:2, заработав по очку. Одним из важнейших моментов прошедшего матча стал не забитый «Лестером» пенальти, который отразил голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд. Его решение не прыгать по углам, а остаться в центре, похвалил бывший вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель:

- Это выглядело странно, но он поступил смело, особенно в сложившейся ситуации. При счете 1:3 «Эвертон» уже не вернулся бы в игру. Надо быть уверенным, чтобы принимать такие решения, - цитирует слова Каспера Шмейхеля BBC Sport.