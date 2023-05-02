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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дин Смит: «Сегодня Варди был похож на себя прежнего»

02 Мая 2023 • 02:37 Комментировать
Лестер
2:2
Эвертон
окончен

Главный тренер «Лестера» Дин Смит поделился впечатлениями после матча с «Эвертоном» (2:2).

«Лисы» не сумели оторваться от зоны вылета, поделив очки с одним из конкурентов в борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге. На 33-й минуте встречи голом в составе хозяев поля отметился Джейми Варди – 36-летний форвард забил во втором поединке чемпионата кряду после голевой засухи, продлившейся полгода.

«Сегодня Варди был похож на себя прежнего – так же опасен впереди, как и в лучшие времена. Я очень рад за него, ведь он снова забивает голы», – заявил в интервью Sky Sports Дин Смит, сменивший по ходу сезона Брендана Роджерса у руля «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джейми Варди Дин Смит
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