Эллардайс может возглавить клуб АПЛ уже в ближайшее время

Наставник Сэм Эллардайс находится в числе основных претендентов на пост нового главного тренера «Лидса».

Руководство «павлинов» готовится отправить в отставку Хави Грасию, о чём уже сообщалось ранее. По информации авторитетного издания The Athletic, клуб всерьёз рассматривает кандидатуру Эллардайса, считающегося специалистом по спасению команд от вылета из Премьер-лиги. За четыре тура до финиша «Лидс» занимает 17-ю строчку, опережая «Ноттингем Форест» лишь благодаря лучшей разнице голов.

Хави Грасия возглавляет «Лидс» с февраля текущего года. Он сменил на тренерском мостике Джесси Марша.

Сэм Эллардайс не имеет тренерской работы с момента ухода из «Вест Бромвича» в 2021 году.