Дайч – о ничьей с «Лестером»: «Игра «Эвертона» порадовала меня куда больше, чем результат»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал ничью в матче против «Лестера» (2:2).

Обе команды нуждались в победе, так как ведут отчаянную борьбу за сохранение места в Премьер-лиге. «Ириски» быстро повели в счёте, на что у «лис» нашёлся ответ в виде двух голов до перерыва. Во втором тайме гости усилиями Алекса Айуоби добыли ничейный результат.

«Меня гораздо больше порадовала наша игра, чем итоговый счёт на табло. Команда провела отличный матч, но мы ехали сюда за тремя очками. Можно отметить много положительных моментов, однако мы должны продолжать работать, чтобы избавиться от некоторых недостатков в игре», – сказал в интервью BBC Дайч.

После 34-х туров «Эвертон» располагается на предпоследней строчке с 29 очками.